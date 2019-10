Andrea Iannone svela perché chiama Giulia De Lellis per nome (ed è subito MA IN CHE SENSO?)

Andrea Iannone qualche giorno fa su Instagram ha spiegato come mai ama chiamare Giulia De Lellis per nome (e non usando nomignoli, come generalmente fanno i fidanzati) ed il settimanale Spy ha riportato il virgolettato dello sfogo (che personalmente ho faticato a capire).

“Quando io la chiamo Giulia è perché ho sempre desiderato nella mia vita una Giulia. Per questo sono orgoglioso di chiamarla con il suo nome. Lei si sente sminuita, pensa che ‘amore’ sia più importante del suo nome. Invece ‘amore’ è per tutti, io di natura sono un romantico e dico ‘amoe’ perché ho la R moscia (e quindi non lo dico a tutti) e mi sono preso una donna che si chiama proprio Giulia come volevo io, da quando ero piccolo”.

Quindi si è fidanzato con Giulia De Lellis solo perché si chiamava “Giulia”?