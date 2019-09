Andrea Iannone mette like ad un commento su Belen Rodriguez (contro Giulia De Lellis) poi cancella tutto

Andrea Iannone in questi giorni si trova con la sua amata Giulia De Lellis a Venezia per la Mostra del Cinema e su Instagram ha documentato il tutto con una serie di post sulla laguna.

Le foto sono state molto apprezzate dai followers, anche se un utente in particolare ha commentato: “Mi dispiace ma Belen è Belen” in riferimento proprio a Giulia De Lellis. Andrea Iannone (o probabilmente il suo social media manager, dai) a quel commento ha messo un bel mi piace scatenando ovviamente una polemica sul web.

Il commento in questione ora è stato cancellato, ma la pagina Very Inutil People ha pubblicato tutto con tanto di chiusura lampo: il prossimo libro di Giulia De Lellis sarà intitolato “I like stanno bene su tutto, ma non sulle ex“. Come darle torto…