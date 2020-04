Andrea Iannone sta insieme ad una tronista di Uomini e Donne? Il rumor e il post di lei

La storia di Andrea Iannone con Giulia De Lellis è naufragata da poco, così come quella tra Veronica Burchielli e Alessandra Zarino. Negli ultimi giorni le follower dell’ex tronista hanno notato diversi like messi dalla ragazza alle foto del pilota e così è nato il rumor di una relazione segreta tra i due. Qualcuno sui social ha parlato addirittura di strani “avvistamenti”. La ragazza stanca delle voci ieri ha deciso di smentire definitivamente questo gossip.

“Ragazzi vi chiedo due minuti del vostro tempo per leggere questo post A Inizialmente ho preferito lasciar correre la voce data la situazione che tutti stiamo vivendo ed essendoci situazioni più importanti per ognuno di noi. Ho smentito questo gossip tramite un altro profilo ma visto che si continuano a vociferare sciocchezze con commenti poco carini, chiarisco nuovamente la situazione direttamente dal mio profilo. Tra me e lannone non c’è niente, non ci conosciamo nemmeno, non ci siamo mai visiti. Come avete visto dalla storia precedente sono una appassionata di moto e chi mi conosce sa che è una passione che porto avanti da quando sono bambina. Lo stimo come professionista e lo seguo, cosi come seguo il MotoGP ed altri motociclisti (da sempre). Arrivare a creare scoop basandosi su dei like è veramente nullo e poco carino, dato che da poco mi sono lasciata. Colgo l’occasione per fargli le mie congratulazioni per la sentenza di ieri che l’ha visto giudicato come innocente, nonostante la condanna. Situazione sicuramente più seria anziché sciocchi gossip su flirt inesistenti. Detto ciò, spero adesso sia tutto chiaro!”