Andrea Mainardi del GF Vip si è sposato, ma tre ex gieffini non si sono presentati al matrimonio

Qualche giorno fa Andrea Mainardi del Grande Fratello Vip ha sposato in Toscana la sua ‘Tripolina’ (che abbiamo conosciuto proprio in occasione del reality show), ma come riportato dal Vicolo Delle News al matrimonio erano presenti tutti i suoi amici gieffini, tranne tre.

Se le Donatella, Fabio Basile, Giulia Salemi, Martina Hamdy e Stefano Sala erano presenti al party del matrimonio, Francesco Monte, Walter Nudo e Benedetta Mazza (con cui Andrea aveva molto legato al GF Vip) hanno dato forfait.

Francesco Monte però, al contrario della Mazza e di Nudo, non solo non si è presentato al matrimonio, ma non ha neanche fatto gli auguri (pubblicamente) a Mainardi.

Che sia finita l’amicizia?

O semplicemente glieli ha fatto privatamente?