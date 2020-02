Andrea Montovoli vuole abbandonare il GF Vip: lo sfogo e il motivo

Ci risiamo, Andrea Montovoli ha nuovamente intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Gran belloccio, storia particolare e concorrente interessante, ma questi suoi sfoghi iniziano a stancare. Solo due settimane fa l’attore aveva minacciato di lasciare il reality e l’aveva fatto anche pochi giorni prima, a causa del suo segreto.

Ieri sera Andrea ha confessato ad Adriana Volpe l’intenzione di ritirarsi e la conduttrice ha cercato in tutti i modi di fargli cambiare idea. Montovoli però è stato irremovibile ed ha spiegato perché potrebbe abbandonare il gioco.

“Non voglio smattare, io mi conosco, lo so. Non so se sono molto lontano da che accada. Per me anche basta. Non so come spiegarlo. Io ho fatto un percorso, non sono venuto qua per il montepremi. Sono venuto per cercare un mio tesoro, l’ho trovato. Adesso quindi non ho più motivi. Ho chiuso un cerchio di 17 anni fa. Adesso è diverso, ma è sempre reclusione. Qui ho avuto delle sensazioni che mi hanno ricordato il carcere e mi manca l’aria, non ce la faccio. Non potete capire quanto sia frustrante non poter dire ‘prendo quella porta ed esco’. Voglio uscire. Devo capire se sto bene e non posso farlo qui dentro”.