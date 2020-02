Andrea Montovoli svela di essere stato in carcere e racconta del suo arresto

Sono due settimane che Andrea Montovoli si sfoga con Paolo Ciavarro in merito ad un segreto del suo passato. L’attore ha anche pensato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip per paura che questo suo segreto diventasse di pubblico dominio. Il concorrente poi ha cambiato idea e domenica scorsa ha detto di volersi liberare di questo fardello che porta da troppi anni e in effetti è quello che è successo ieri sera.

Andrea ha svelato di essere stato arrestato ed aver passato sei mesi in carcere, dove ha scoperto la sua passione per il teatro.

“Era il 1997 mio padre ha avuto un aneurisma cerebrale è una cosa molto brutta che mi ha cambiato la vita. Ho vissuto un periodo buio. Mi è capitata una cosa brutta che non auguro a nessuno. Mi sono ritrovato con un fucile a pompa piantato dietro la testa, faccia a terra. Ho visto la vita passare davanti, appena hanno messo le manette ho capito che ero salvo. Dopo i sei mesi di reclusione ho capito che il teatro, uno dei miei momenti di svago che avevo in carcere, mi ha dato la possibilità di fare quello che faccio adesso. Mio padre mi diceva sempre “Impara a conoscere te stesso” e anche adesso mi sento più leggero dopo che ho detto questa cosa. Un mostro che tenevo dentro da 17 anni. Non l’avevo mai tirato fuori, solo con un amico, per scriverlo inizialmente sotto falso nome. Qua dentro, pensando, ho voluto tirarlo fuori perché nella vita si sbaglia, gli errori li faccio tutti, se possono essere da esempio… Ho iniziato a fare teatro, l’ho conosciuto proprio in carcere”.

Andrea Montovoli parla del suo periodo in carcere.