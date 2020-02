Andrea Montovoli si ritira dal Grande Fratello Vip: è il terzo a farlo in questa edizione

Andrea Montovoli si è ritirato dal Grande Fratello Vip.

“C’ho pensato tanto in questi giorni, queste settimane sono state molto toste per me. Sono contento di aver partecipato, del percorso e di questa opportunità. Ho affrontato questa avventura come volevo affrontarla e sono riuscito ad aprire – grazie a voi – un mostro ed ad elaborarlo, un mostro di 17 anni fa. Sono arrivato al mio limite. Non rimango in gioco. Non me la sento”.