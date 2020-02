Andrea Montovoli vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip a causa di un segreto sul suo passato

Andrea Montovoli è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip, ma nonostante tutto spesso sembra ‘frenato’. Ieri notte l’attore ha passato un po’ di tempo insieme all’amico Paolo Ciavarro e gli ha confessato che potrebbe lasciare la casa del GF Vip. Andrea ha detto di aver parlato di un suo segreto (probabilmente l’ha fatto in confessionale con gli autori) ed ha aggiunto che pensa di abbandonare il gioco per paura che nel programma si parli di questo argomento delicato.

“Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado e abbandono. Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal. Se penso di lasciare perché ho paura di parlarne ancora? Sì, sempre perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai. Adesso non sai di cosa si tratta”.