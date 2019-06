Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: nel video c’è un dettaglio piccante e scatta subito la polemica

A differenza del fuoco di paglia tra Angela Nasti e Alessio, la storia tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni procede a gonfie vele. I due sono sempre insieme e a quanto pare hanno trovato la giusta armonia anche in camera da letto. Ai follower infatti non è scappato un dettaglio. Durante una serie di storie di qualche giorno fa, Andrea ha mostrato Natalia mentre sistemava camera sua e sul comodino c’era posizionato un lubrificante della Durex. Sui social è montata subito la polemica, che onestamente non capisco. Cosa dovrebbero fare in camera due giovani belli e innamorati? Giocare a briscola? Forse la ragazza doveva nascondere il gel come se fosse qualcosa di cui vergognarsi?!

Fortunatamente Andrea e Natalia l’hanno presa a ridere ed hanno scherzato sull’accaduto.

“Resisi conto della gaffe fatta, Andrea Zelletta e Natalia hanno reagito in maniera spiritosa, prendendosi in giro. – riporta Anticipazioni tv – E in un’altra stories hanno invitato i loro fans a prediligere i prodotti Durex, scherzando su come avessero preso anche quelli nella loro recente gita all’Ikea!”

Comunque rimangono imbattuti Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che in una storia hanno immortalato per sbaglio un altro oggetto particolare (qui per vederlo).

PS: A tutte le galline che hanno gridato allo scandalo per il gel Durex…