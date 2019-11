Andreas Muller, nuovo sfogo: “I personaggi che parlano male di me e mi lanciano frecciatine”

Dopo il lungo post del mese scorso Andreas Muller è tornato a sfogarsi sul suo profilo Instagram. Ieri il ballerino di Amici ha parlato di alcuni personaggi che parlano male di lui per invidia e anche del suo rapporto con Veronica Peparini.

“Negli ultimi anni sono stato soggetto di etichette, invidia e frecciatine varie. Mi sono sempre fatto un esame di coscienza per capire se realmente queste voci potessero farmi riflettere su qualcosa di intelligente, ma ho compreso con il tempo che é sempre stata solo invidia.

Nasco come ballerino di Hip Hop e ho vissuto esperienze che riguardassero solo quel mondo per molto tempo. Gare e lezioni varie di ogni tipo. Negli anni ho ampliato il mio studio perché solo quello non mi bastava. E qui su questa parola mi fermo perché oggi purtroppo lo studio si é trasformato in: vado a lezione di chiunque senza capire cosa io stia facendo. Vado per beccarmi le paturnie di chiunque. Vado per sperare di ballare e avere un video da postare. Vado con l’orecchio di sempre con il mio modo di ballare e sti cavoli di quello che c’è da migliorare. Ma cosa peggiore vado a lezione di quello perché tanto fa la stessa cosa di quell’altro. L’autenticità dei coreografi, insegnati e ballerini credetemi che é rimasta in pochissime persone quindi consiglio di comprendere chi questi siano e di studiare con quelli.

DIFFIDARE DALLE IMITAZIONI , nonostante io sia il primo a dire che nessuno ha inventato nulla, ma di certo la qualità della lezione, l’esperienza, il metodo e lo studio dovrebbero riuscire a farvi distinguere una LEZIONE da un NIENTE.

Detto ciò ho anche imparato che non voglio più accendere polemiche. Anche perché non le ho mai accese, mi sono sempre solo difeso dalle malelingue.

E continuerò, perché chi fa le cose fatte per bene non ha nulla da temere. Tanti personaggi mi sono stati amici, tanti vicini e sono i primi che ora parlano male e non hanno che Instagram per continuare a sopravvivere. In questi anni con @veronicapeparini ho imparato ancora di più, ma la cosa più bella é che stiamo continuando ad IMPARARE e a STUDIARE insieme. – ha continuato Andreas Muller – Non ci vogliamo definire, non ci vogliamo considerare come quella lezione che é uguale a quella di qualcun altro. Vogliamo stare bene nella nostra vita.

Ma soprattutto ballare.”