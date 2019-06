Angela Nasti spiega perché ha lasciato Alessio Campoli e tira in ballo la sua famiglia

Angela Nasti e Alessio Campoli sono durati fuori da Uomini e Donne quanto un gatto in tangenziale, praticamente solo 48 ore, dato che dopo due giorni dalla fine del programma la tronista è volata ad Ibiza con la famiglia.

“Abbiamo passato quarantotto ore insieme a Roma – ha confessato Alessio Campoli a Uomini e Donne Magazine – finché lei non è ripartita per andare a Napoli prima di volare, con la famiglia, verso Ibiza”.

In quei giorni ad Ibiza, Angela avrebbe notato un cambiamento di Alessio, tanto da arrivare a decidere di lasciarlo.

“Non mi sono trovata bene con la persona che avevo al mio fianco e credo sia nel diritto di ciascuno interrompere una conoscenza quando non va. Non mi capacitò del perché sia esplosa questa reazione tragica da parte degli utenti in rete. Sto ricevendo attacchi da giorni, ancor prima che tra me e Alessio finisse tutto. […] Ho portato avanti un percorso limpido e sono sempre stata in casa. Mi è stato detto che ho scelto solo per business, quando, se davvero fossi stata interessata a questo, avrei portato avanti la relazione, postando di continuo foto insieme. Ma io a tutto ciò non ci penso perché, come ho sempre ripetuto, sono una ragazza già fortunata, che non ha bisogno di queste cose”.

E ancora:

“Io non mi sentivo la stessa di sempre: ero frastornata, come se fossi in un vortice senza uscita. Lui, forse di riflesso a me, anche: non lo riconoscevo. Alessio mi ha detto di prenderci una pausa e a quel punto gli ho confessato quello che sentivo in quel momento e di essere d’accordo con la sua decisione. Non voglio attribuire colpe a nessuno, però posso dire che l’Alessio al di fuori non era la persona schietta e passionale che mi aveva colpita durante il percorso. Vedevo un ragazzo più passivo, quasi distaccato. E i miei stessi amici, ma anche la mia famiglia, lo hanno notato. Dall’esterno sembravo più presa io nonostante per me non si trattasse ancora di amore. Avevo altre aspettative su di noi e sono stata la prima a rimanerci male per la rottura dopo appena due settimane”.

Versione confermata – più o meno – anche da Alessio, che sempre a Uomini e Donne Magazine ha confessato:

“Angela ha manifestato di vedermi strano, di non riconoscere in me la stessa persona che aveva visto all’interno del programma, di non riuscire a immaginarmi nella sua vita, di non capire perché, pur essendomi dimostrato così simile a lei, stesse accadendo questo, ma di essersi resa anche conto di non riconoscersi neppure lei. Ha detto di non sentirsi la stessa e di non volermi attribuire delle colpe, ma di essere consapevole che probabilmente il mio comportamento poteva anche essere di riflesso al suo. Il nostro primo confronto c’è stato il lunedì sera, ma la chiusura è arrivata martedì scorso, prima che ritornassi a Roma”.

Se la memoria non mi inganna credo che Angela e Alessio siano la coppia di Uomini e Donne che è durata meno.