Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati dopo 10 giorni di storia – l’annuncio e il motivo della rottura

Come anticipato da Deianira Marzano, Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati. Ieri sera l’ex tronista si è sfogata in una serie di stories.

“Penso sia giunta l’ora di intervenire. Ho letto attacchi da persone che non c’entrano nulla. Adesso sarò sincera, parlo con la stessa sincerità che mi ha accompagnato nel programma. Io sono una ragazza di 20 anni che ha intrapreso un’esperienza che penso di essermela vissuta al 100% con tutta la volontà. Ma soprattutto l’ho intrapresa da single, ho portato rispetto. Non voglio neanche nominare persone alle quali mi avete paragonata, né parlare di persone che hanno parlato di me, che hanno fatto il mio nome, senza saper nulla.

Proprio per questo espongo il mio punto di vista. Io non so perché si sta creando questo clima tragico, come se io avessi ucciso qualcuno, come se avessi distrutto una famiglia. Cioè le tragedie sono altre. Quando una coppia esce dal programma, tanto può andare benissimo, tanto puoi riconoscere che le cose non vanno. Non me ne posso fare una colpa. Ho scelto una persona col cuore, io non ero innamorata, ma questo lo sapeva lui e anche le persone che lavorano al programma.

Io sono sempre stata spontanea e proprio per questo io non ho riscontrato la stessa spontaneità che aveva Alessio all’interno del programma. Alcuni aspetti che mi avevano colpito sono svaniti. Voi non potete farmi una colpa per questo. Io non so fingere. Perché dovevo fingere di stare bene? Non me la sentivo di condividere cose nostre, fingere che andasse tutto bene. Avrei fatto contenti voi e sarebbe stato più conveniente. Diciamo che è lì sarei stata falsa e come amate direi voi avrei fatto business.

Ogni ragazza ha il diritto di dover chiudere una conoscenza quando le cose non vanno bene. Non posso prendere delle decisioni?! Ringrazio questo programma perché mi ha fatto crescere e loro mi conoscono. Io dico sempre ciò che penso.

È stata una decisione condivisa tra l’altro. Non ci sono buoni e cattivi, siamo in buoni rapporti e mi chiedo perché affrontare questa situazione partendo in quarta e sparando cattiverie. Affrontate questo dramma con la stessa serenità con cui lo stiamo facendo noi”.