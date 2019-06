Angela Nasti ha lasciato Alessio perché interessata a Luca Daffrè? Parla un ex tronista (VIDEO)

La “storia” tra Angela Nasti e Alessio Campoli è durata quanto un gatto in tangenziale. Dieci giorni dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne i due hanno chiuso e la ragazza ha annunciato sui social la fine della relazione.

Ieri Lorenzo Riccardi (che è sempre più identico a Salvini) ha detto la sua su questa rottura e potrebbe averci preso. Secondo l’ex tronista, Angela avrebbe lasciato Alessio, perché in realtà sarebbe stata sempre interessata a Luca Daffrè. Ricordiamoci che è stata proprio la Nasti a far scendere Luca tra i corteggiatori.

“Cosa ne penso di Angela e Alessio? Questa domanda la fate a tutti, ma nessuno vi dice realmente quello che pensa. Io invece dico sempre quello che penso e credo che in realtà Angela Nasti voleva Luca Daffrè, tutto qui. Quindi penso che lei voleva Luca e per il contesto e anche perché è giovane, si è fatta influenzare, tutto qui”.

Quanto capisco la baby Nasti…