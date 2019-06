Angela Nasti smette di seguire su Instagram Raffaella Mennoia, che sbotta e commenta la rottura con Alessio Campoli

Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati dopo pochi giorni di fidanzamento e secondo quanto dichiarato da Deianira Marzano, la tronista avrebbe scelto Alessio solo per chiudere in bellezza il suo trono, ma non perché fosse realmente interessata.

Rottura confermata dalla stessa Nasti che avrebbe deciso di lasciare Campoli perché non l’ha trovato “spontaneo” come in televisione.

“Parlo con la stessa sincerità che mi ha accompagnato nel programma. […] Ho scelto una persona col cuore, io non ero innamorata, ma questo lo sapeva lui e anche le persone che lavorano al programma. Io sono sempre stata spontanea e proprio per questo io non ho riscontrato la stessa spontaneità che aveva Alessio all’interno del programma. Alcuni aspetti che mi avevano colpito sono svaniti. Voi non potete farmi una colpa per questo. Io non so fingere. Perché dovevo fingere di stare bene?”.

L’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha così commentato questa rottura:

Raffaella Mennoia è davvero caduta dal pero? Perché l’ipotesi che l’influencer partenopea si rivelasse una sola l’avevo già scritto lo scorso febbraio, quando venne annunciato il suo nome.

Nel dubbio Angela Nasti ha pure smesso di seguirla su Instagram, scatenando una nuova reazione della Mennoia.