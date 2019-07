Angela Nasti ripensa al suo ex Mattia Marciano? L’indiscrezione

La storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli è durata poco più di una settimana. Adesso pare che la sorella della nota artista che come performance non beve acqua da 2 anni, stia ripensando ad un suo ex, Mattia Marciano.

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi.

“Angela Nasti, dopo la rottura con Alessio Campoli, starebbe ripensando a Mattia Marciano? Eppure lo stesso Mattia aveva dichiarato in esclusiva a “Chi”: “Tra me e Angela é una cosa chiusa. È una storia archiviata. Abbiamo preso due strade diverse. Lei ha fatto la sua scelta, ha preso la sua strada, io ho proseguito sulla mia e le auguro tutto il bene!”. Sarà la verità? Angela ha avuto un ripensamento”.

Angelina è normale tu stia ripensando a Mattia. Ti capisco.