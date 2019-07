Angela Nasti: incidente imbarazzante durante l’intervista a Witty Tv (VIDEO)

Venerdì Witty Tv (che si scrive Witty, ma si legge Uitti, cià) ha pubblicato l’intervista esclusiva fatta ad Angela Nasti. In moltissimi mi avete fatto notare un incidente bislacco dell’ex tronista. Secondo le tante segnalazioni delle mie b!tches, la Nasti avrebbe ruttato mentre parlava con Raffaella Mennoia. Anche sui social diversi fan di Uomini e Donne hanno parlato di questo dettaglio trash.

Se anche fosse un rutto, non ci sarebbe nulla di male. Probabilmente Angelina segue i consigli della sorella maggiore, che da anni beve solo Coca Cola e tutti sappiamo gli effetti della nota bibita gassata.

M’immagino la Raffaellona nazionale durante l’intervista…



“In realtà non è successo nulla di particolare. Usciti dal programma non ci siamo trovati. Non posso neanche dire che è finita, perché per me non è proprio iniziata e non me ne faccio una colpa, né gliela faccio a lui. Noi siamo stati insieme tre giorni, però sempre distanza perché non mi sentivo infatuata di quella persona. Uscendo dal programma non ho capito nulla e sono partita con la mia famiglia. Al ritorno ci siamo visti a Napoli da me e non avevo sentito la sua mancanza, come mi aspettavo. Ogni cosa che ho fatto è perché la sentivo, ma poi… non è andata oltre. Io voglio il fuoco, ho 20 anni. Non mi prendeva. Io non ci volevo stare con lui. […] Sono entrata in questo programma single, libera in qualsiasi cosa, veramente sarei un’attrice se avessi finto. Io Alessio l’ho presentato ai miei, ma è stata una presentazione velocissima, perché io non volevo. E’ successa all’improvviso. Tornassi indietro? Risceglierei Alessio. Attualmente sono fidanzata. Per lui ho perso proprio la testa, sono innamorata folle. […] Io potevo anche essere più furba, ma non volevo prendere in giro né me, né Alessio. Al di là di com’è andata, io lo avrei scelto lo stesso.”