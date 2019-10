Angelo Sanzio si è fidanzato: ecco chi è il suo ragazzo

Angelo Sanzio del Grande Fratello si è fidanzato ed il fortunato è Enrico, un uomo di 10 anni più grande. Come confidato a Leggo, Angelo ed Enrico si sono conosciuti online:

“Lo scorso febbraio Enrico mi ha chiesto l’amicizia su Facebook, non ci ho dato peso, credevo che fosse solo uno dei tanti curiosi che voleva attaccare bottone solo per gossip. A distanza di un po’ di tempo però scorrendo la rubrica di Messanger ho notato questa ‘fotina’ che ritraeva un bellissimo ragazzo e mi sono detto ‘però niente male, perché non ci ho parlato?’ […] Gli ho semplicemente scritto ciao, abbiamo iniziato a chattare e a differenza di altre la nostra è stata una chat molto sobria, avere dall’altra parte un personaggio più o meno noto non gli creava chissà quale euforia. Anzi non gli ha dato proprio alcun peso”.