Angelo Sanzio parla di Isola dei Famosi e di GF All Stars: “Lo farei di corsa”

A distanza di due anni esatti dal debutto televisivo di Angelo Sanzio al Grande Fratello di Barbara d’Urso, eccolo fra le pagine di BitchyF.it mentre parla di quarantena, Isola dei Famosi e di Giacomo Urtis.

Come stai passando la quarantena e che ripercussioni ha avuto il tuo lavoro?

“Non ero minimamente preparato sotto ogni punto di vista a rimanere blindato in casa per tutto questo tempo. Quando poi leggi i giornali capisci di quanto la situazione sia delicata, seria e lo stare in casa diventa uno sforzo minimo e doveroso. Nonostante il tutto sia rallentato, mi riferisco al commercio, ci stiamo impegnando il più possibile per supportare i nostri clienti e servirli come avremmo fatto in una situazione di normalità. Non tutto il male viene per nuocere: gli italiani finalmente hanno capito di quanto sia importante portare nelle proprie case il made in Italy, è il nostro ossigeno, la nostra arma vincente da sempre e dobbiamo difenderlo e sostenerlo perch* proprio il made in Italy ha sostenuto in modo singolare e dato dignità a tantissime famiglie italiane e non. Anche la mia impresa di profumi di nicchia ha subito una riconversione in quanto stiamo producendo igeinizzanti di alta qualità sia per la persona sia per le superfici”.

Cosa ne pensi del cambio sesso del Ken Umano e di Giacomo Urtis che vuole diventare ermafrodita?

“Ognuno è libero di fare ciò che vuole, anche del proprio corpo, ma c’e un etica, una morale che a mio avviso deve essere rispettata. Se Rodrigo sta facendo questa transizione perché davvero sente di volere essere una donna mi fa piacere e sono felice per lui, ma qualora stesse facendo tutto questo ‘circo’ per ritornare ad essere un personaggio popolare sta sbagliando, perché alle persone che tu sia uomo oppure donna non gli importa nulla e dopo poche settimane ti dimentica. In televisione se si vuole concretamente intraprendere il percorso di opinionista e non solo, bisogna migliorarsi non solo nell’estetica ma nell’intelletto, la società in cui viviamo, oggi più che mai ha bisogno di persone che sappiano indicargli esempi concreti e nobili, bisogna essere un valore aggiunto di spessore, altrimenti è fisiologico sparire dopo pochi mesi. Riguardo Giacomo Urtis, lo ritengo senza dubbio un professionista, è un buono, voglio pensare che la notizia del voler diventare un ermafrodita sia solo una idea divertente per far parlare. Giacomo non lo fare!”

Fra qualche mese, se tutto andrà bene, ripartiranno i programmi tv: a quale ti piacerebbe partecipare?

“Il programma che mi diede la popolarità fu Nemo condotto da Enrico Lucci, porto nel cuore le interviste che mi fece Antonella Spinelli per la preparazione del video dedicato alla puntata, ma poi un grande grazie lo devo a Barbara d’Urso e Ivan Roncalli, mi hanno dato la possibilità di farmi conoscere e amare con la mia partecipazione al Grande Fratello 15 e tutto questo bene non lo dimenticherò mai; quindi spero di tornare presto a fare due chiacchiere a Pomeriggio 5 o magari a Live Non è la d’Urso. Mi divertirebbe anche fare un’altra avventura con Le Iene, sono stati spietati a chiudermi nel cassonetto, ma a posteriori mi sono divertito tanto”.

Molti ex gieffini hanno partecipato a L’Isola dei Famosi, la faresti?

“L’Isola dei Famosi non nego che se fosse andata in onda questo anno avevo chiesto al mio manager di presentarmi per sostenere il provino. Ma ti immagini io all’Isola che ogni due minuti sono con una maschera sul viso e le fette di cetriolo sugli occhi? Impazzire senza avere tutte le mie comodità, sarebbe anche l’occasione per mettermi alla prova e provare a vivere con meno dipendenze”.

Ed un GF All Stars, lo faresti?

“Se tornerei al Grande Fratello? Anche adesso. Sono passati due anni e ancora posto foto e video della mia edizione, ogni tanto mi concentro e risento vivissimo l’odore della casa, del confessionale, in quella casa collocata sulla collina di Cinecittà ci ho lasciato il cuore e vorrei davvero tanto ritornarci. Mi ha cambiato molto il percorso al GF ho capito molto di me, del mio passato. È stata una benedizione”.

E’ notizia di poche ore fa, purtroppo, che il GF All Stars – almeno a settembre – non ci sarà.