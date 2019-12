Angelo Sanzio e lo scherzo fatto da Le Iene , scatta la polemica: “Troppo pesante, hanno esagerato”

Dopo quello che hanno combinato a Rodrigo Alves, Le Iene hanno fatto uno scherzo anche al Ken umano italiano, Angelo Sanzio. Visto che siamo in pieno boom ‘plastic free’, il programma di Italia 1 ha ben pensato di dare il buon esempio ed ha buttato nella spazzatura Ken (no, non il compagno di Barbie).

Con la complicità di Giacomo Urtis, Alessandro Di Sarno e il suo team hanno fatto credere ad Angelo di dover partecipare ad un nuovo video musicale di Cristiano Malgioglio. L’ex gieffino è stato portato a Mediaset e chiuso dentro un cassonetto dell’immondizia (che lui credeva essere un oggetto di scena). Il cassonetto è stato sigillato e trasportato in una discarica, mentre Sanzio si agitava disperato al suo interno.

Prima di liberare il Ken italiano, il team de Le Iene ha anche lanciato dei petardi sotto al cassonetto e ovviamente Angelo si è spaventato ulteriormente.

Le Iene: il video dello scherzo fatto ad Angelo Sanzio.

Chiuso nel cassonetto di una discarica per essere riciclato. Ecco la fine del Ken umano italiano, diventato di plastica per assomigliare al fidanzato di Barbie! #LeIene https://t.co/HzL0RcLl7P — Le Iene (@redazioneiene) December 22, 2019

Sul social è scoppiata una polemica, per diversi utenti lo scherzo è stato troppo pesante.

In realtà Le Iene sono quasi sempre str*nzette, ma è anche vero che questi personaggi firmano una liberatoria, quindi sono loro in primis ad aver accettato gli scherzi subiti.

ma questo scherzo orrendo e di cattivo gusto al Ken umano? a parer mio #leiene hanno davvero esagerato — chiara 💘 (@chiararaaso) December 22, 2019