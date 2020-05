Angelo Tolletti, ex corteggiatore di Giovanna Abate, è Alchimista.

Il cognome del ragazzo, che ho scoperto in esclusiva dopo una segnalazione, mi ha permesso di spiare un po’ le sue foto sui social che confermerebbero tutte le somiglianze con il discusso Alchimista di Uomini e Donne.

La piegatura dell’orecchio è identica, la mascella anche, il neo sul collo idem, il tatuaggio sul polso (che si era intravisto durante una puntata) è presente ed anche il fisico atletico – che l’Alchimista sfoggia con orgoglio sotto le sue camicie – c’è.

E non corrisponde solo l’identikit fisico, ma anche tutto il resto.

Come ci ha svelato Maria De Filippi, infatti, è un personaggio conosciuto ma non famoso (e Angelo Tolletti ha fatto per un paio di puntate il corteggiatore) e Giovanna lo conosce (non a caso è stato eliminato proprio da lei).

Gli autori di Uomini e Donne avrebbero quindi chiesto ad un ex corteggiatore di Giovanna (eliminato perché fisicamente non corrispondeva al suo ideale di uomo) di corteggiarla mascherato per farla presumibilmente innamorare e far capire quindi che l’aspetto fisico conta il giusto.

Angelo Tolletti è Alchimista, le sue foto private

Da non sottovalutare anche quel famoso “boom”, citato sia da Angelo che da Alchimista.

Ecco cosa avevo scritto un po’ di tempo fa in merito a questo:

Angelo è stato un ex corteggiatore di Giovanna ed è stato eliminato da lei dopo solamente una puntata di Uomini e Donne perché fisicamente non aveva trovato quel “boom” che cercava. Ed è proprio quella parola a ricollegarlo all’Alchimista.

Come notato dal portale Il Vicolo delle News, infatti, Alchimista nella sua presentazione aveva dichiarato: