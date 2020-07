Anitta canta (in italiano) con Fred De Palma: ecco Paloma

Anitta è pronta a conquistare anche il pubblico italiano con Paloma, brano di Fred De Palma che sta già scalando le classifiche di tutto il mondo.

La nuova hit (mondiale?) è servita e questa volta è cantata in italiano.

Meraviglia.

PALOMA È AL NUMERO #1 DI ITUNES BRASILE 🤩🇮🇹

PALOMA ALCANÇOU O #1 NO ITUNES BRASILE 🤩🇧🇷@Anitta 🕊🔥 pic.twitter.com/94qKXk5DBu — Fred De Palma (@freddepalma) July 3, 2020

Fred De Palma | Anitta | Paloma

De Palma!

Anitta

dimmi che tutto adesso è come sembra

che la nostra vita è ritornata come prima

e se guardo fuori dalla finestra

il sole sta scaldando ancora il mondo mentre gira

e tu sei come quella melodia

perché ti ho sempre in testa notte e giorno e non vai via

dimmi che nonostante tutto tu sei mia che voglio dare un nome a tutta questa nostalgia

questa notte chiama

il vento soffia la tua voce fino a qui

canta una Paloma in giro per le strade come a Medellin

non importa se

se una canzone che sai il mio nome

non importa se

la notta è ancora lunga

aspettavo l’alba e aspettavo te

eh eh

ti ho visto li da sola

e mi sono chiesto se una così bella si innamora

di uno è cresciuto fra i palazzi in quella zona

ma tu mi hai detto tutto senza dire una parola

e scusami se vado veloce

oy suavecita, quieres bailar esta noche?

sento il cuore che si capovolge

e non mi ha mai battuto forte così

questa notte chiama

il vento soffia la tua voce fino a qui

canta una Paloma in giro per le strade come a Medellin

non importa se

se una canzone che sa il mio nome che importa se

la notta è troppo lunga

aspettavo l’alba e aspettavo te

eh eh ho copiato ginger generation

aspettavo te, te

basta che mi tocchi anche solo un secondo

e il mare mosso poi diventa calmo

voglio i tuoi occhi per guardare il mondo

e le tue labbra per dimenticarlo, uebe

voglio portarti con me

dove nessuna paura può farci male

non importa se

se una canzone che sa il mio nome che importa?

la notte è ancora lunga aspettavo l’alba e aspettavo te

eh eh eh

De Palma! Anitta!