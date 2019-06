Anna Falchi sul caso di Pamela Prati: “So chi c’è dietro”

Che il caso di Pamela Prati venga risolto da un’altra showgirl anni 90? Potrebbe essere, visto che Anna Falchi ha dichiarato di sapere chi c’è dietro al Mark Caltagirone Gate.

In un’intervista rilasciata a”Un giorno da ascoltare”, la trasmissione di Radio Cusano Campus condotta da Misa Urbano e da Arianna Caramanti, Anna Falchi ha confessato di aver seguito Pratiful e di essere molto informata.

“Prati-gate? Conosco molto bene il caso, lo sto seguendo e posso dirvi che so chi c’è dietro.

Pare che Pamela abbia questa abitudine ormai da anni di inscenare finti matrimoni, come fece con Max Bertolani il suo storico ex, anni fa. Sta di fatto che la verità sulle sue relazioni sentimentali ancora non la sappiamo… Non ho mai lavorato con lei e non ho mai avuto problemi con le mie colleghe donne, tutt’altro: nel mondo dello spettacolo c’è più invidia tra gli uomini che tra le donne, ho incontrato sempre prime donne-uomini in vita mia!”