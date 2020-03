Anna omofoba in Bando? Ecco la sua replica

Anna Pepe, trapper e tiktoker del momento, è omofoba? A lanciare l’accusa è stato Gay Center che ha analizzato il testo della sua canzone Bando, sottolineando l’uso improprio della parola ‘maricòn’, ovvero ‘fr*cio’ in spagnolo.

La polemica è esplosa online ed è arrivata alle orecchie anche della diretta interessata che – commentando un post della pagina Instagram @NXWSS ha risposto:

“Il termine ‘maricòn’ nella cultura domenicana è spesso usato come ‘coglione’. Non intendevo assolutamente un’offesa a sfondo omofobico. So di essere stata accusata ma assicuro a tutti un sonno tranquillo confessandovi di non essere omofoba, bella”.

Insomma, Anna – appellandosi alla cultura domenicana – non intendeva ‘fr*cio’ con quella parola, ma più un generico ‘cogl*ne’.

Il caso è chiuso.

Ecco il testo di Bando di Anna

Ehi, Anna

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Gli infami tornano in fila

Ho detto alla mamma che mo’ vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei 2000

Vorrei avessi la fame, la mia, per capire le cose

Divido le acque, Mosè

Vi vedo un po’ mosse, situazioni e cose

Dico cose e le faccio, no, non parlo e basta

Tu non hai stoffa, meglio smetti col rap

Oppure i talent, giuro, fanno per te

E per fare ‘sti bands mi divido in tre

Tre flow in un minute, caz*o ho fatto frate’

Fate gli zanza e poi passa la sesse e piangete

Meglio vi sedete che ho il pallone in rete

Non rappi di nulla, zia, proprio di niente

Se chiedo in giro dicon che sei demente

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ho la scorta di flow, voglio frero ricco

Caz*o vuoi marri’, quando ti becco e m’impicco

‘Sto tipo che pressa i DM, non firmo TN

Giuro che non pago quell’ATM

Prendo treni, son tornata ieri

Non ho più pensieri, tu fai meglio e vieni

Spazza via i problemi e troppo me la meni

Voglio uno e sei zeri, you know what I’m saying

Mi ricordo quando sfottevi

Quel che faccio mo’ saluti, non son nata ieri

Resto solo con amici, però quelli veri

Conosci prima di parlare, niente te la credi

Oh sì, Mm richiami, ti blocco

Resto fedele sempre al caz*o di blocco

Non mi supporti ma Bando ce l’hai in testa

Te e le tue amiche, non ammessa alla festa

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

