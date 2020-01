Anna Oxa svela perché la Rai non la chiama più in tv e il segreto che le ha confessato Milly Carlucci

Anna Oxa non si faceva vedere in tv da diversi anni. L’ultima sua apparizione in Mediaset risale a 4 anni fa ad Amici, in Rai invece non mette piede dal 2013, quando partecipò a Ballando con le Stelle.

Ieri sera la cantante ha fatto il suo comeback a Live Non è la d’Urso, dove ha parlato del veto posto dalla Rai e di una presunta blacklist di cui le avrebbe parlato Milly Carlucci.

“Mi sono fatta male negli studi di Ballando in Rai. Non mi è stato riconosciuto l’infortunio. Da quell’anno hanno chiuso completamente tutto. La Rai ha chiuso la possibilità di entrare nei programmi e portare quello che io realizzo. Attraverso questo finto contenzioso. Milly Carlucci diceva che io ero forse nella blacklist. Io ho subito del mobbing prima della mia caduta a Ballando. L’anno successivo Milly Carlucci mi chiese di tornare come ospite e portare qualcosa di particolare. Io lavorai per un mese intero per portare qualcosa. Quando lo studio legale della Rai doveva firmare il contratto tutto è svanito. L’ospitata è saltata. A dicembre mi propongono di partecipare ad un evento di Capodanno di Carlo Conti. Anche in quel caso lo studio legale della Rai non firma il contratto. Attraverso il mio avvocato vengo a sapere che il legale della Rai, Spadafora, mi chiedeva di rinunciare ai diritti del mio infortunio. Questo per poter fare il 31 dicembre con Conti. Non solo, mi dicevano di non informare gli altri di questa lettera, perché altrimenti ci sarebbe stato un risarcimento danni di 50.000€. Io quindi ho pensato di pubblicare questa lettera. Pare che il mio sia un caso difficile. Loro hanno utilizzato per anni la scusa del contenzioso. Io però non ho mai aperto un contenzioso. Io ero nella lista nera della Rai, così mi era stato detto dalla Carlucci. Comunque pare che nel mio caso non si riesca ad avere il risarcimento dell’infortunio”.

La prossima volta adorerei Anna Oxa contro le 5 sfere (magari con una bella performance in apertura, prima della prevedibilissima catfight).

Anna Oxa e l’ncidente a “Ballando con le stelle” #noneladurso pic.twitter.com/lt5tZJyPHK — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 19, 2020

Dopo anni torna in tv Anna Oxa per raccontare la sua verità #noneladurso pic.twitter.com/3jwXtf0w21 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 19, 2020

