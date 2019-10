Anna Pettinelli e Cecilia Zagarrigo battibeccano per Stefano Macchi

Durante le registrazioni di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ospitato in studio Anna Pettinelli e Stefano Macchi reduci da Temptation Island Vip. I due, che al falò hanno discusso ma sono usciti insieme, sono tutt’ora una coppia.

Come riportato dal portale Il Vicolo Delle News, Anna e Stefano sono apparsi molto uniti e gli animi si sono surriscaldati solo quando in studio è entrata Cecilia Zagarrigo, la tentatrice single che Stefano ha osato appellare ‘bella patata‘ scatenando l’ira funesta della Pettinelli.

Anna – seppur con ironia – ha commentato negativamente l’abito succinto della Zagarrigo usato per entrare in trasmissione (“si è messa la prima cosa che le è capitata“) confessando poi alla De Filippi di essersi arrabbiata tantissimo per l’atteggiamento di Stefano.

In un secondo momento Cecilia, parlando con Anna, ha dichiarato di trovarla “esagerata” ed eccessivamente “gelosa”, dato che fra lei e Stefano si era instaurata solo una bella amicizia e che lei “non potrebbe mai rubare il fidanzato a nessuna”. Su questo punto Gianni Sperti non si è detto d’accordo, dicendo che secondo lui la Zagarrigo si era presa una cotta per Macchi (se, lallero).

Al di là di queste anticipazioni trash, approfitto di questo articolo per farvi ascoltare l’hit della settimana: