Anna Tatangelo ha sfornato un bel tormentone estivo: ascolta ‘Guapo’ feat. Geolier

Dopo Giusy Ferreri con Elettra Lamborghini, Elodie e Baby K, anche Anna Tatangelo entra nella corsa dei tormentoni estivi 2020. Lady Tata ha appena rilasciato ‘Guapo’, un duetto con il rapper napoletano Geolier.

Il nuovo pezzo dell’ex ragazza di periferia è davvero caruccio e orecchiabile, io già al primo ascolto: “Manit nu tien a cap appost…”

Quest’estate ha la voce di Anna Tatangelo

pic.twitter.com/Jh1EI62sC9 — assioma (@scopebrusc) July 2, 2020

Anna Tatangelo: Guapo – il testo

Manit nun tien a cap appost

P’ciò m’chiamm sul e notte

Rincell a casa ca nun tuorn

Ossaj che a casa mj nun s’ròrme

Guapo

Scusami se non ti richiamo

Mi dici ti amo e non è il caso

Non sei a livello baby è claro

Ye ye ye ye ye

Facc sul 4 bass

Una tipa china e strass

Tras pure senza pass, yee

Vir a cap c t pass

Allor over si pazz, yee

Mami si bell ma e vote ossaj buon ca cap t schif

(br, br)

Ossaj song nate carut nu magg maj mise a cammise

(br, br)

Pensa a te

Che a me non manca niente di quello che hai

Mi basto da sola, no non è un cliclè

Una come me non l’hai vista mai

Vista mai

Manit nu tien a cap appost

Manit nu tien a cap appost

P’ciò m’chiamm sul e notteP’ciò m’chiamm sul e notte

Rincell a casa ca nun tuorn

Rincell a casa ca nun tuorn

Ossaj che a casa mj nun s’ròrme

Ossaj che a casa mj nun s’ròrme

Ye, Ye, Ehi

A cas teng tutt cos ma l’unica cos ca nu teng è o Wi-Fi

Pkè si sapp ca e cos chiu bell ca putimm fa s fann offline

Ie sto vulann ngopp na Yamaha

Tu stai luann natu yamamai

Scus si ric mett a cap appost ma in fondo o sapimm nu succer maj, ye

Se pensi di conoscermi baby sei fuori strada

Non voglio diamanti viaggi ne borse di prada

Se mi incontri in giro sono sul mio fuoristrada

Tu non mi guardare in faccia figlio di, ye

Nu m ricr pkè ven cu me

Te ne fuj ra me oppur cu me

Lievt e tacc ca nun so p te

Vattenn a casa ca nun simm p te

Si capitat co ygo de puta

Aggir e pensier co o giacc e sanbuca

Fumm n’appoch ca arropp s ver si song nu scem

Oppur nu ygo de puta

Manit nu tien a cap appost

Manit nu tien a cap appost

P’ciò m’chiamm sul e notte

P’ciò m’chiamm sul e notte

Rincell a casa ca nun tuorn

Rincell a casa ca nun tuorn

Ossaj che a casa mj nun s’ròrme

Ossaj che a casa mj nun s’ròrme