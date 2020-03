Anna Wolf, la fidanzata di Denver parla del rapporto di Andrea con Adriana Volpe

Che tra Adriana Volpe e Andrea Denver ci sia un rapporto speciale è innegabile, tanto che Roberto Parli – in merito a questa ‘amicizia particolare ‘ – ha scritto una lettera indirizzata alla moglie. Adesso anche la fidanzata del modello veronese, Anna Wolf, ha detto la sua su questo legame. La ragazza ha rilasciato un’intervista a Gabriele Parpiglia per il settimanale Chi, in cui ha rivelato di non essere affatto infastidita dal feeling che c’è tra Andrea e Adriana.

“Gli atteggiamenti, gli sguardi e i giochi di parole con Adriana Volpe non mi danno fastidio.Fanno parte del gioco. Io conosco Andrea. Forse voi no. E poi, mi scusi, ma Adriana non è sposata (sorride, ndr)? Lui in questo momento non si sta divertendo, anzi, è giù di morale. Io e la sua famiglia lo conosciamo bene. Sappiamo che non è il vero Andrea perché ha un po’ perso il sorriso. E questo mi fa male.

Da dove seguo il GF Vip? Al momento, a causa di quello che sta succedendo in Europa, ho lasciato Berlino dove vivo e lavoro e sono tornata in North Carolina, dove risiede la mia famiglia. – ha continuato Anna Wolf – Sono riuscita a partire tranquillamente anche se la situazione proprio serena non è. Di certo mi spiace perché sono davvero tanto lontana da Andrea, ma il nostro amore è identico a quando ci siamo salutati. Fidatevi di quello che sto dicendo. Io sono sicura che nella Casa lui non tradirà il nostro sentimento, le nostre parole dette prima di entrare nel gioco. Io lo amo e non mi stanco di ripeterlo. Spero però che ritrovi il sorriso. Spero che anche voi possiate conoscere il vero Andrea che ancora non è venuto fuori”.