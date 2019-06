Annalisa Minetti fa una gaffe con Barbara d’Urso

Ieri Annalisa Minetti, il compagno e la loro piccola Elena erano ospiti di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La cantante ha rivelato di essere una grande fan del Grande Fratello ed ha aggiunto che anche sua figlia ha seguito tutto il GF 16.

Peccato che quando Barbara d’Urso le ha chiesto chi avrebbe voluto come vincitore, la Minetti abbia risposto ‘Gennaro o Michael’.

“Guardiamo tutti il Grande Fratello a casa. La bambina non si schioda dalla tv quando c’è il GF, te lo giuro. Lei c’ha la Coca Cola fissa per stare sveglia. Ma è lei che sta sveglia, non dorme fino a che non finisce. Stasera ti faccio una foto alle 1:30 quando finisce, così la vedi. Chi vince il Grande Fratello? Io spero Gennaro. Sì, Gennaro, ma anche Michael mi farebbe piacere“.