Annalisa, un suo collega le fa una dichiarazione d’amore in diretta tv: “La mia donna ideale, sono single” (VIDEO)

Annalisa è single o fidanzata? Archiviata la sua relazione col musicista e compositore Davide Simonetta, la cantante di Avocado Toast è sparita dai radar del gossip e la sua vita sentimentale sembrerebbe essere inaccessibile.

Per questo motivo – nel dubbio – il suo collega GionnyScandal le ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore in diretta televisiva a Vieni da Me, di Caterina Balivo.

“Il duetto di Sanremo che ho preferito è stato quello fra Achille Lauro ed Annalisa, mi è piaciuto molto. Mi piace lei: è una bellissima ragazza, guardatela. E’ la mia donna ideale, ora sono single io. Avevo una fidanzata, ma ora non più, son single. Quindi Annalisa, se vuoi sono qui..”.

Classe 1991, GionnyScandal è un rapper che ha recentemente collaborato con Max Pezzali per il suo nuovo album.

Tuttavia al momento Annalisa non ha risposto (almeno pubblicamente) alla corte di Gionny.

GionnyScandal si dichiara ad Annalisa a Vieni da Me – video

Visualizza questo post su Instagram Buona finale @achilleidol 👑 Daje Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 8 Feb 2020 alle ore 11:23 PST