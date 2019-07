Antonella Clerici punta Mediaset, ma si avvicina a La7. Poi lancia una frecciatina alla Rai: “Se non mi sento amata vado altrove”

“Se Mediaset le facesse un’offerta? A me piacciono i progetti. E se penso ad Amici o a C’è posta per Te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la Notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza… Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento”.