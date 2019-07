Antonella Clerici punta a condurre uno storico programma Mediaset

Antonella Clerici dopo aver abbandonato La Prova Del Cuoco ed aver condotto programmi di scarso successo come Senza Parole, Sanremo Young e Portobello, è rimasta con un pugno di mosche e con solo uno speciale natalizio di Telethon. Il suo commento? Eccolo:

Meglio di no😀😀😀😀 — Antonella Clerici (@antoclerici) July 9, 2019

Antonella Clerici c’è infatti rimasta male e in maniera provocatoria ha aperto le porte ad un suo passaggio a Mediaset tessendo lodi ai programmi di Maria De Filippi (come Amici e C’è Posta Per Te) e confidando un sogno: condurre Striscia la Notizia.

“Se Mediaset le facesse un’offerta? A me piacciono i progetti. E se penso ad Amici o a C’è posta per Te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la Notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza… Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento”.

Al momento però Pier Silvio Berlusconi non sembrerebbe interessato ad avere Antonella Clerici nella propria squadra di lavoro, al contrario di La 7 che ha già fatto alla conduttrice un’offerta. La stessa Rai, però, ha parlato di nuovo programma per Antonella in primavera.

Dove la vedremo?