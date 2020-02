Antonella Clerici piange durante la conferenza stampa di Sanremo

Questa sera, durante la quarta puntata del Festival di Sanremo, Antonella Clerici affiancherà Amadeus alla conduzione.

Nella giornata di oggi la conduttrice ha così presenziato alla conferenza stampa, scoppiando a piangere (lacrime di gioia, ha poi specificato) quando ha iniziato a parlare il nuovo direttore di Rai Uno.

“Credo che sia una bestemmia il fatto che Antonella Clerici sia fuori dai palinsesti di Rai Uno – ha confessato il nuovo direttore – La ritengo una donna non solo legata a un registro ludico come l’abbiamo vista nella sua evoluzione ma è una donna autorevole io credo che Rai 1 debba tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone che guardano l’ammiraglia. E’ una donna coraggiosa, autentica, che non ha mai creato filtri con i telespettatori. Per me Antonella sarà un asset dell’ammiraglia, anche se ci siamo parlati molto velocemente”.