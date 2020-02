Antonella Clerici propone un Sanremo perfetto: ecco le due donne che vorrebbe con lei in un prossimo Festival

Antonella Clerici è una delle 10 donne con cui Amadeus condurrà il prossimo Festival di Sanremo. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, l’ex presentatrice de La Prova del Cuoco ha rivelato che le piacerebbe condurre un Sanremo tutto al femminile. Antonellina vorrebbe al suo fianco Maria De Filippi e anche Laura Pausini.

“Direi perché mi piace l’idea di una conduttrice Rai e di una che venga da Mediaset, insieme a una cantante colloquiale e simpatica come Laura. Adesso, però penso al presente, questo è il Festival di Amadeus e la mia concentrazione sarà solo per lui”.

Dubito che la Rai darà nuovamente la conduzione in mano alla Clerici, ma ammetto che un Sanremo con Antonella, Maria e Laura sarebbe perfetto. Due conduttrici di razza e la cantante italiana più famosa nel mondo. In ogni caso spero che nei prossimi anni la Rai pensi ad un Festival condotto da più donne insieme.

Oltre ad Antonella Clerici anche Mara Venier vorrebbe condurre Sanremo con Kween Mary.

“Il Festival di Sanremo mi piacerebbe condurlo in futuro insieme Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Magari con otto valletti uomini. Non vorrei gente che non fa niente, vorrei pezzi davvero grossi che fanno i valletti, magari anche qualche politico”.

Per questo Sanremo 2020 la Clerici ha rinunciato al cachet, che – come Tiziano Ferro – darà in beneficenza. Rispondendo ad un follower che l’aveva accusata di aver accettato di fare Sanremo solo per soldi, Antonella ha risposto: “Pensa che non prenderò 1 euro“.