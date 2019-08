Antonella Clerici svela se resta in Rai e spiega come mai ha detto di no a Miss Italia

Nelle scorse settimane Antonella Clerici è stata corteggiata sia da Mediaset che da La7. La conduttrice ha parlato della possibilità di lasciare la Rai in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

“Se Mediaset le facesse un’offerta? A me piacciono i progetti. E se penso ad Amici o a C’è posta per Te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la Notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza… Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento”.

Oggi Antonella Clerici dal suo profilo Twitter ha annunciato che resterà in Rai, ma ha anche spiegato come mai ha detto di no a Miss Italia.

“Con la mia consueta schiettezza ho detto No a Miss Italia perché non c’erano le condizioni per preparare l’evento adeguatamente avendolo saputo solo qualche giorno fa. Lo farò per amore dei bambini, dei frati dell’Antoniano, delle tagliatelle di Nonna Pina e – prosegue – del mio amico Carlo Conti. Così come onorerò l’impegno sociale con Telethon. So che il pubblico per me sovrano mi è vicino. Conto su di voi per affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto aspettatemi.”

Antonella Clerici non è l’unica ad aver detto no a Miss Italia.

A dire di no sarebbero stati Marco Liorni, Mara Venier, Lorella Cuccarini e Milly Carlucci. La scelta finale – dopo i loro no – sarebbe ricaduta su Flavio Insinna che tutt’ora però non ha firmato nessun contratto.

Chi condurrà Miss Italia 2019?