Antonella Clerici ricorda quando è stata Wonder Woman, per i followers è una palese frecciatina a Barbara d’Urso

Antonella Clerici oggi è in vena di ricordi e su Instagram ha pubblicato una foto di backstage scattata nel lontano 2009, quando era mascherata da Wonder Woman sul set del suo programma Tutti Pazzi Per La Tele.

Una foto all’apparenza innocua con tanto di hashtag #TBT (ovvero Throwback Thursday, usato quando si pubblicano scatti datati), ma che i suoi followers hanno immediatamente letto come una frecciatina velata rivolta a Barbara d’Urso, che proprio in questi giorni è in onda su Canale 5 con il nuovo promo di Live Non è la d’Urso che la vede vestire per l’appunto i panni di Wonder Woman.



Visualizza questo post su Instagram #tbt🔙 #wonderwoman #tuttipazziperlatele #2009 Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 11 Set 2019 alle ore 6:38 PDT

Ovviamente non sappiamo se Antonella Clerici abbia voluto lanciare una frecciatina velata a Barbara d’Urso oppure se si tratta tutto di un equivoco, ma i followers della conduttrice non hanno dubbi e la stessa Manila Lazzato, Miss Italia del 1999, ha sottolineato rivolta alla Clerici: “L’originale“.

Nel dubbio, quale Wonder Woman preferite? Antonella o Barbara?