Antonella Elia cade violentemente a terra e sbatte la testa, interviene un medico (VIDEO)

Paura per Antonella Elia al Grande Fratello Vip che è caduta rovinosamente di spalle sbattendo con forza la testa per terra.

La showgirl è scivolata sul pavimento bagnato mentre stava scappando da Sossio Aruta – che è caduto anche lui – durante un gavettone. Ma se lui si è subito ripreso, lei ha accusato il colpo ed è intervenuto anche un medico che ha scongiurato il peggio.

Ecco il video:

Brutto spavento per Antonella Elia dopo questa caduta, ha sbattuto la testa!

Per fortuna è stata già visitata in maniera tempestiva, niente di grave! #GFvip

pic.twitter.com/in0g5PDufo

— LaGazzettadelTrash (@GazzettaTrash) April 6, 2020