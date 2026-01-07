Antonella Elia, scontro violento con la collega: come al solito ha esagerato | Gelo in studio

La puntata di BellaMa’ del 6 gennaio 2026 su Rai 2 ha catturato l’attenzione del pubblico per un’intervista che ha preso una piega inaspettata. Ospite di Pierluigi Diaco, Antonella Elia si è raccontata a tutto tondo, spaziando dalla sua vita privata ai progetti futuri. La conversazione ha toccato il tema del suo matrimonio non più celebrato con Pietro e la possibilità di nuove collaborazioni proprio all’interno del programma condotto da Diaco.

Un momento saliente è stata la proposta di Pierluigi Diaco ad Antonella Elia di affiancarlo come commentatrice del Festival di Sanremo. L’entusiasmo della showgirl è stato immediato: “Io sono libera, sono felicissima di andare a Sanremo”, ha dichiarato. Tuttavia, Diaco ha prontamente ridimensionato le aspettative, chiarendo che si trattava solo di una sua proposta ai dirigenti Rai e che non c’erano certezze. Elia potrebbe quindi trovarsi a commentare Sanremo dal salotto di BellaMa’, a distanza dall’Ariston.

Lo scontro inatteso tra Antonella Elia e Valeria Marini

L’intervista, iniziata con toni amichevoli, ha preso una svolta drammatica quando Antonella Elia ha espresso commenti durissimi su Valeria Marini. Il video di questo scambio è diventato virale in poche ore, catalizzando l’attenzione dei social media e del pubblico televisivo. Elia ha categoricamente affermato a Diaco di non poter essere amico di entrambe, sostenendo che le due showgirl sono “troppo diverse” e non hanno “nulla che le accomuni”.

Pierluigi Diaco ha tentato di stemperare la tensione, evidenziando le forti personalità di entrambe e il suo apprezzamento per ciascuna di loro. “Per me siete entrambe due amiche”, ha ribadito il conduttore, cercando di difendere il suo rapporto con entrambe. La replica di Antonella Elia è stata però implacabile: “Eh no lei ha una personalità di merd*”. Questa affermazione sferzante ha provocato una reazione immediata, seppur misurata, da parte di Diaco: “Questo non te lo permetto”. A rendere la scena ancora più singolare e discussa è stato l’applauso del pubblico in studio, chiaramente udibile e visibile nel filmato circolato online.

La difesa di Diaco e la stoccata finale dell’Elia

In un gesto di lealtà e professionalità, Pierluigi Diaco ha preso le difese di Valeria Marini, ricordando il suo percorso artistico e il suo significativo contributo anche al programma BellaMa’. “Io non ti permetto di dire questa cosa, Valeria è una ragazza, una signora molto simpatica, che sa entrare nelle case, che ha fatto con noi la posta stellare, le porte si aprono e si chiudono”, ha dichiarato Diaco, visibilmente contrariato ma mantenendo un tono pacato. Il conduttore ha sottolineato l’importanza del rispetto reciproco nel contesto televisivo e il valore dell’apporto di Marini.

Il botta e risposta si è concluso con l’ultima, tagliente stoccata di Antonella Elia, che ha chiosato con un sarcastico: “e adesso se la fa a casa sua”. Questa battuta finale ha trasformato un’intervista che sembrava destinata a rimanere una chiacchierata televisiva leggera in uno dei momenti più accesi e discussi della giornata televisiva. L’episodio ha acceso un dibattito acceso sui limiti della libertà di espressione in diretta e sulle dinamiche relazionali tra personaggi pubblici.