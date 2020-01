Antonella Elia contro Fedez: “Un babbuino” e Chiara Ferragni: “Patetica. Pubblica il figlio per like” (VIDEO)

Antonella Elia è nella casa del Grande Fratello Vip da meno di 48 ore ed ha già attaccato duramente Fedez e Chiara Ferragni attirando su sé le ire dei fan dei Ferragnez.

Il motivo? Un video in cui gli sposini praticano pole dance, sport molto amato dall’Elia.

“Vado e scorro [su Instagram, ndr], ad un certo punto vedo la Ferragni e Fedez terribili. Simpatici zero. La pole dance è una cosa seria. Simpatici zero, patetici. Quel babbuino si attaccava al palo – avevano due pali diversi – e quella ragazza pure faceva un movimento orrendo. Due che fanno gli influencer e che si postano.. Insomma, post su Instagram: era orrendo. Non era simpatica la cosa, ve lo giuro. Lei lo faceva per far vedere che faceva pole dance! Non lo faceva in maniera simpatica, col pantaloncino, la cosa, tutto..”