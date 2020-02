Antonella Elia terrorizzata da Fernanda: “Mi fa i riti voodoo? Ho sognato che era un demonio, menomale ho il rosario”

Al GF Vip 1 Valeria Marini e Pamela Prati parlavano di acqua santa e sale per neutralizzare Mariana Rodriguez e ieri sera è successo qualcosa di simile nella casa di Cinecittà. Antonella Elia ha raccontato che Fernanda Lessa quando le passa vicino le dà dell’indemoniata e si fa il segno della croce. Fabio Testi ha gettato benzina sul fuoco e ha rivelato alla coinquilina un episodio bislacco che riguarda proprio l’ex modella brasiliana.

“Stamattina era in vasca e mi ha chiesto del sale, pensavo volesse fare il bagno salato. Invece ha messo il bicchiere sulla vasca, poi ha cominciato a versarsi il sale sul collo e si buttava acqua sopra, ripeteva il gesto in continuazione dicendo qualcosa in portoghese. Tipo un rito pagano. Poi non vuole che le si dica che è cristiana, se la prende. Dice che i cristiani hanno sterminato la sua gente”.

Antonella Elia visibilmente preoccupata ha tirato in ballo cose assurde, dai riti voodoo, alle energie. La gieffina ha anche confessato di aver fatto dei sogni terribili, che in qualche modo riguardano Fernanda.

“Non è che mi fa i riti voodoo? Io ci credo un pochino e ho paura. Ha già fatto fuori dal gioco Clizia e Montovoli. Io ho un po’ di paura. Vabbè non importa. Io ho il rosario, me lo metterò al collo per dormire. Lei è pericolosina. Una che mi passa vicino con la tragedia di quello che è successo fuori… Veramente io c’ho paura. Se fa dei riti strani, io delle energie negative ho paura. Poi ogni volta che esce una donna ne esce fuori un’altra.

Ragazzi tenetela a bada un attimo. Io ho paura. Io mi sono sognata che in casa c’era il Demonio, Satana e che tutti scappavamo. Poi mi sono sognata che c’era lei infondo al mio letto, mi guardava con una faccia come un demonio. Fernanda quando mi vede si fa il segno della croce, dice che sono indemoniata. Fa delle preghiere in portoghese. Io indemoniata? Guardate che se perdo la pazienza…”