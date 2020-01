Antonella Elia furiosa con una sua collega, il duro sfogo dopo la diretta: “Deve avere paura, quando esco…”

A La Repubblica delle Donne Francesca Barra ha condannato le offese che Antonella Elia ha rivolto a Valeria Marini. Signorini ha mostrato il filmato alla concorrente del GF Vip 4, che appena finita la diretta si è riversata come un fiume in piena contro la sua collega.

“ANTONELLA ELIA Tu per me non sei schietta o sincera. Ti devono togliere il microfono!!! Dicono che la Elia, mia vicina di posto da Chiambretti, che ho “osato” contestare perché ha definito Tylor Mega “tr**a” in trasmissione, che mi seguiva su Instagram, con la quale parlavo non poco… al GF mi avrebbe minacciata di volermi dire due paroline quando esce. Faccia pure . Ma dopo aver chiesto scusa alle donne che ha insultato. Compresa la Marini che per lei sarebbe “cul*na” e “cessa”. Io combatterò sempre chi offende. Quando parliamo in tv abbiamo una responsabilità che deriva da un privilegio. Non sprechiamo questo dono con le minacce. Tu sei tutto ciò che un essere umano non deve essere : volgare e offensiva e prosaica”.