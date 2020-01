Antonella Elia svela i retroscena di Pechino Express e poi attacca Milly Carlucci

Appena 24 ore nella casa e Antonella Elia ha già lanciato un mer*one sui Ferragnez, svelato i retroscena di un reality a cui ha partecipato e criticato Milly Carlucci. Parlando con i suoi coinquilini, la gieffina ha detto che Pechino Express non è poi così pesante, perché non dovevano giocare e cercare un posto per dormire tutti i giorni. Pare infatti che Antonella e gli altri concorrenti del reality di Rai Due abbiano passato la maggior parte del tempo comodi in hotel.

“Ma no figurati. La realtà è che giocavamo solo alcuni giorni, poi dormivamo comodi in albergo”.

antonella elia che in 24 ore ha già: sperculato Milly Carlucci ed i suoi programmi, denigrato pechino express, sfanculato zequila, preso per il culo i ferragnez, e infine raccontato l’aneddoto di chechu nell’armadio, la amo #GFVip — Allinthis (@Allinthis4) January 9, 2020

Scusa Antonella dove dormivate durante Pechino Express? Negli hotel? Cosa? #GFVip — J.J. 23 ⚪⚫🇺🇸 (@testa_23) January 9, 2020

Non contenta la giudice de La Repubblica delle Donne ha anche attaccato Milly Carlucci e le sue trasmissioni.

Rita: “Domani parte Il cantante nella maschera”

Antonella: “Che cosa?”

Rita: “Sì, domani partono i cantanti nella maschera”

Clizia: “Allora dobbiamo afre qualcosa perché parte la Carlucci”

Rita: “Lei è la concorrenza”

Antonella: “Ah la Carlucci, lei e le sue trasmissioni. Spogliamoci tutte e voglio vedere se guardano lei o noi senza veli”

Clizia: “Facciamolo, facciamo il Burlesque”

Antonella: “Spogliamoci per fregarle l’ascolto”

Io sapevo che l’Elia non ci avrebbe delusi. Magari nella casa durerà quanto un gatto in tangenziale, ma resta un personaggio fantastico per i reality.

Intanto Milly…



Antonella vs Milly Carlucci: il video.

Le prime provocazioni SHOCK del #gfvip4!! Secondo voi chi vincera domani la gara dei punti di ascolto?@milly_carlucci con il suo nuovo show “Il Cantante Mascherato” o Alfoso Nazionale con il suo @GrandeFratello? 📺😝#gfvip4 #GFVIP pic.twitter.com/IAK1ozYTff — Alessandro Joseph Pastore (@iocommentolatv) January 9, 2020

– Domani parte Il Cantante in una maschera (⚰️)

– Ah, allora dobbiamo fare qualcosa contro la Carlucci, facciamo qualcosa di eclatante

– Che palle ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude, così toh *dito medio* voglio vedere se guardano noi o quelli che cantano STESA#GFVIP https://t.co/oznZWp2O47 — Paola. 🐍 (@Iperborea_) January 9, 2020