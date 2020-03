Antonella Elia svela di aver fatto il provino per un altro show prima di entrare al GF Vip: “Se mi avessero presa…”

Ieri notte Antonella Elia, Sara Soldati, Antonio Zequila e Fabio Testi parlavano di esperienze lavorative legate al mondo della televisione. Er Mutanda ha raccontato di aver recitato in Centovetrine e poi ha tirato in ballo Il Paradiso delle Signore. L’Elia ha fatto una rivelazione, ha raccontato ai suoi coinquilini di aver fatto un provino per recitare nella nota serie di Rai Uno.

“Certo che conosco questo show. Pensate che ho anche fatto un casting per quella soap. Dovevo recitare il ruolo di una madre, purtroppo non mi hanno presa. Ho fatto il provino poco prima di entrare qui al GF Vip. Non è andata come doveva. Fare la madre non è il ruolo adatto a me. A parte l’età anagrafica avrebbero dovuto farmi fare la figlia, sarebbe andata meglio di sicuro.

Diciamo che è successo tutto mentre avevo già accettato di partecipare qui. Forse è meglio che le cose siano andate in questo modo, altrimenti sarebbe stato un vero casino. Avrò recitato da cani? Non lo so, può essere. In ogni caso non faceva per me quel ruolo, non sono una mamma, non posso farci nulla. Non posso dire cosa avrei scelto se mi avessero presa. In caso fosse andato tutto bene, oddio, no, non posso dirlo davvero. Poi significa che era destino che andasse così la cosa e quindi mi va bene”.