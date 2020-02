Antonella Elia e Valeria Marini: il primo tele-scontro avvenne nel 2012 a L’Isola dei Famosi (VIDEO)

Correva l’anno 2012 e su Rai Due andava in onda quella che è stata – ad oggi – la prima ed unica edizione de L’Isola dei Famosi All Stars, che vide scendere in campo una squadra di ex naufraghi (i cosiddetti Eroi, fra cui Antonella Elia e Valeria Marini) ed un altro piccolissimo gruppo di novelli naufraghi (i cosiddetti Eletti, fra cui Guendalina Tavassi ed il Divino Otelma).

Durante il trentanovesimo giorno di permanenza sull’Isola, Antonella Elia e Valeria Marini litigarono furiosamente con la prima scesa in campo per cercare di ‘spodestare’ Queen Valery dal ruolo di capo gruppo.

Vi suona familiare?

A distanza di otto anni da quella esperienza, le due si sono ritrovate nella casa del Grande Fratello Vip dove hanno nuovamente litigato per le stesse medesime motivazioni.

Antonella accusa Valeria di voler comandare e di essere pesante, mentre la Marini risponde che la Elia è una persona negativa e che non è amica delle donne.

Altra rete, altro reality, stesse dinamiche.

Io amo entrambe, ma Queen Valery un po’ di più.