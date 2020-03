Valeria Marini, accusata da Antonella Elia di averle tirato due botte sui reni, sbotta: “La tua presenza è un’offesa al pubblico!”

Antonella Elia e Valeria Marini hanno di nuovo litigato al Grande Fratello Vip e tutto sarebbe nato da una fantomatica botta che la Marini avrebbe dato alla Elia per toglierla da sopra le sue ciabatte.

“Le ho pestato una ciabatta e lei mi ha tirato due botte sui reni spingendomi e dicendomi ‘sono le mie ciabatte!’, ci rendiamo conto che mi ha tirato due botte perché le ho pestato una ciabatta? Ovviamente ora direte che esagero, saranno state due ditate? Vedremo i video. Mi ha detto ‘togliti!’.”.

Accusata di essere una donna violenta per questo motivo, la Marini ha sbottato completamente:

“Non sei nessuno per offendere le persone hai capito? Non sei nessuno per dirmi le parolacce, mi hai offeso troppo! Nessuno deve permettersi di dirmi cretina e tutte le cattiverie che ti escono dalla bocca. Mi hai dato della stron*a, della cretina, della schifosa, sei una persona che mette le mani addosso, devi smetterla! C’è una parola che non so se conosci, R-I-S-P-E-T-T-O, che non hai usato né con me, né con Adriana, né con Licia. La tua presenza qua dentro è un’offesa al pubblico e alle donne”.

Questa lite è avvenuta fra le mura della cucina, ma in passato le due se ne son dette di ogni anche in sala, in giardino, in veranda e addirittura in sauna.