Antonella Elia e Valeria Marini, la loro antipatia nasce perché sono state con lo stesso uomo famoso: lui esce allo scoperto

Valeria Marini e Antonella Elia si stanno facendo la guerra nella casa del GF Vip, ma questa antipatia pare che abbia radici molto profonde. Il forte astio tra le due bionde non è nato su L’Isola dei Famosi, ma negli anni 90, a rivelarlo è stato Giovanni Ciacci, che la settimana scorsa a Live ha dichiarato:

L’uomo misterioso è Marco Senise, noto per aver partecipato a Forum con Rita Dalla Chiesa. Ieri il conduttore ha raccontato quello che è successo quasi 30 anni fa con Queen Valery e Antonella.

“Io ho conosciuto Antonella nell’estate del 94 perché presentavo delle serate e mi hanno affiancato un personaggio già famoso. Lei era fidanzata e infatti il nostro rapporto fu solo professionale. Poi loro si lasciano, un’amica in comune ci fece rincontrare e a quel punto scattò il primo bacio. Siamo stati insieme diversi mesi. Nella nostra relazione c’è stata anche un aneddoto a luci rosse. Un tassista di New York aveva il suo coso in alzaband… diciamo che era felice mentre guardava me e Antonella. Lui guidava entusiasta spiandoci diciamo.

Ci siamo incontrati più volte io, Antonella e Valeria, ad esempio al Bagaglino. Una volta la Marini ha fatto la birichina. Eravamo in un ristorante con Antonella davanti. L’Elia non vedeva e Valeria si è seduta ad un tavolo vicino. Lei sapeva che stavamo insieme, ma comunque mi mandava baci, si leccava le labbra, mi mandava segnali molto chiari. Continuava a leccarsi per tutta la sera e io sudavo freddo.

Finita la storia con Antonella io mi sono visto qualche volta con Valeria Marini. In che senso ci siamo visti? Ci siamo visti bene. Un flirt? Abbiamo avuto una simpatia”.