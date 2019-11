Antonella Fiordelisi svela come mai Francesco Chiofalo l’ha tradita e perché lei l’ha perdonato

Ieri sera Antonella Fiordelisi è stata ospite a Live Non è la d’Urso ed ha parlato delle corna che le ha messo Francesco Chiofalo. La ragazza ha svelato il motivo del tradimento di Lenticchio ed è davvero strano.

“Sì, sono stata cornuta anche io, il tradimento è successo anche a me. Non c’è nulla di finto in quello che ci succede. La gente ha pensato che fosse una cosa creata per far parlare, ma non è così. Lui non aveva chiuso del tutto la storia con la sua ex dopo un mese che stavamo insieme ha chiuso. Io ho scoperto di questo tradimento dopo due mesi dal fatto. Loro si sono visti 2/3 volte. Come mai mi ha tradita? Lui all’inizio non pensava che io fossi realmente interessata a lui. Perché mi vedeva lontana, distante e fredda”