Antonella Lo Coco bacia la fidanzata Elisa ad All Together Now e annuncia: “Ci sposeremo!” (VIDEO)

Antonella Lo Coco durante la quarta puntata di All Together Now ha ricevuto a sorpresa (sulle note di Your Song di Elton John) la visita della sua compagna Elisa, che sposerà il prossimo 20 giugno.

Ad annunciare il matrimonio di Antonella, una delle cento giudici del muro, è stata proprio Michelle Hunziker.

“Vogliamo farti tutti gli auguri del mondo, voi dovete essere felici. Voglio dire solo una piccola cosa perché sicuramente molti a casa si sono stupiti perché noi viviamo in una società in cui ci hanno insegnato che quando qualcosa è diverso non ce la facciamo, è una società piena di cliché. Qua ad All Together Now la parola pregiudizio l’abbiamo bandita, per noi è importante comunicare che l’amore non ha categoria ed ha tanti colori proprio come la musica, auguri Antonella ed Elisa”.

Antonella Lo Coco (famosa per aver partecipato alla quinta edizione di X Factor classificandosi terza dietro I Moderni e Francesca Michielin) e la sua compagna Elisa si sono scambiate anche un tenero bacio sulla bocca.

La cantante – che ufficialmente non ha mai fatto coming out ma non ha mai nascosto la sua omosessualità – ha inciso per la compagna il singolo Felici In Due:

“La canzone è una dichiarazione alla compagna Elisa con cui sto ormai da tanti anni e che sposerò il 20 giugno di quest’anno, un modo per trasmettere un messaggio positivo in questo momento storico così delicato e importante per le coppie omosessuali. Questa canzone è il coronamento di un momento personale di coppia importante, il matrimonio”.

La compagna di Antonella Lo Coco entra in studio a sorpresa perché si sposano. Non sto piangendo voi state piangendo smettetela di piangere #alltogheternow — Darione (@dario_head) 6 giugno 2019