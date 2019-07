Antonella Lo Coco si è sposata con Elisa Paolini

Antonella Lo Coco di X Factor si è sposata con la compagna Elisa Paolini. L’annuncio (con tanto di bacio) è avvenuto durante il programma All Together Now, che tornerà con una seconda edizione anche il prossimo anno.

“Si esiste la felicità ! Si esiste l’amore! Si esiste la gioia pura! Ed esistiamo io e te @elisa_valentinas,che ieri mi hai reso la donna più felice di questo mondo. Non riesco a trovare le parole giuste. Sento di essere fortunata, grata, amata e provo una gioia che non riesco a descrivere. È stato tutto perfetto, magico e come lo abbiamo sempre immaginato. Vorrei solo dire grazie a te che finalmente sei mia moglie, grazie a tutti i nostri amici e parenti che ieri si sono emozionati con noi e grazie a tutte le persone che in questi mesi ci hanno aiutato a organizzare questo sogno indimenticabile”.

Tanti auguri alle spose!

Ecco le foto del matrimonio: