Antonella Mosetti contro Antonella Elia: “Non è scema, è pazza”. Poi svela un vecchio aneddoto

Antonella Mosetti è tornata a parlare di Antonella Elia ed intervistata via Instagram dalla pagina HeaveNews ha raccontato anche un loro vecchio aneddoto.

“La Elia è pazza totale ragà, non è cattiva, non è scema, è proprio pazza. Dovrebbe secondo me essere aiutata dal centro igiene mentale, lo dico da anni. E’ anche una manesca, quindi è proprio pericolosa pure. A Roma Nord ebbe uno screzio con un signore più grande di lei ed iniziò ad urlare ed a fare finta di tirarsi i capelli”.