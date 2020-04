Antonino Germanotta, il cugino italiano di Lady Gaga risponde su Bitchy F all’attacco di Cristiano Malgioglio

Nell’ultimo mese Cristiano Malgioglio ha attaccato più volte Lady Gaga e Madonna. Secondo la zia Malgy le due regine del pop in questo momento di emergenza non avrebbero fatto molto per il nostro paese, che spesso hanno nominato in passato, fiere delle loro origini italiane. Ieri proprio in merito agli attacchi di Cristiano, mi ha contattato Antonino Germanotta, il cugino italiano di Lady Gaga. Il ragazzo (che avevamo già visto in un recente appello) ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Malgioglio.

“Ciao Bitchy F. Voglio rispondere a Cristiano che in questi giorni per mezzo stampa si è scagliato contro Lady Gaga e Madonna. Voglio rispondere attraverso voi, perché questo mi pare assurdo. Io credo che Cristiano abbia esagerato giudicando male Lady Gaga. Parlo per conto di Lady Gaga, perché nel giro di pochi giorni con il suo massimo impegno, ha speso tantissime energie per organizzare uno dei più grandi concerti della storia contemporanea, attirando artisti di fama mondiale, tra cui cantanti italiani come Andrea Bocelli e Zucchero. – ha continuato Antonino Germanotta – Lei ha già raccolto 100 milioni e si uniranno a quelli che raccoglierà durante il concerto.ò Tutti fondi devoluti all’OMS. Quindi Cristiano dovrebbe fare prima un’analisi e aspettare prima dio puntare il dito e giudicare un’artista come Gaga”.

Malgy risponderà ad Antonino?